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"Путін не може залишатися при владі". У США пояснили заяву Байдена

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27 березня, 15:15
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Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що слова президента США не так зрозуміли і про стратегію зміни режиму РФ не йшлося
Байден заявив, що Путін не може залишатися при владі
Байден заявив, що Путін не може залишатися при владі / Фото: Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати Америки не мають стратегії зміни режиму в Російській Федерації. Слова президента Джо Байдена про те, що Володимир Путін "не може залишатися при владі", неправильно зрозуміли.

Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен під час візиту до Ізраїлю, пише ВПС.

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Він зазначив, що висловлювання Байдена не було закликом повалити Путіна або будь-якими планами США щодо президента країни-окупанта.

"Я думаю, що президент, Білий дім минулої ночі сказали, що президент Путін не може бути уповноважений вести війну або брати участь в агресії проти України чи будь-кого іншого", – сказав Блінкен.

Держсекретар додав, що жодної стратегії з приводу зміни режиму в РФ США не мали.

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"Як ви знаєте, і як ви неодноразово чули від нас, у нас немає стратегії зміни режиму ні в Росії, ні деінде. У цьому випадку, як і в будь-якому випадку, справа за народом країни, про яку йдеться, за російським народом", – заявив він.

Що сказав Байден?

Президент США Джо Байден виступив після зустрічі із українськими представниками у Варшаві. Він заявив, що всі демократії світу зобов'язані підтримувати Україну у боротьбі з Росією і США не зупинять надання допомоги нашій країні.

"Україна ніколи не стане перемогою для Росії. бо вільні люди не хочуть жити у темряві. Ця людина (Путін) не може залишитися при владі", – так президент США завершив свою промову у Варшаві.

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