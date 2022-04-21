США предоставят Украине еще один пакет военной помощи – Белый дом

Джен Псаки. Фото: коллаж "Сегодня"

В ближайшее время США объявят о новом этапе помощи для Украины в области безопасности. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает CNN.

"Президент Байден в ближайшее время объявит о следующем этапе военной помощи. Скоро услышите больше", – заявила Псаки.

Также она отметила, что запуск Россией межконтинентальной баллистической ракеты не поменяет позицию Белого дома касательно помощи Украине.

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По ее словам, США будут продолжать оказывать как военную помощь, так и помощь в сфере безопасности.

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