США предупредили Казахстан о планах военных РФ – заявление Блинкена

"Когда к вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода", - Блинкен / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В Белом доме прокомментировали ввод в Казахстан войск стран – участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ – Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан). Там уверены, что теперь по крайней мере российские войска останутся в этой азиатской стране надолго.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга в Белом доме.

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"То, что происходит там, сильно отличается от того, что мы видим около границ Украины. Тем не менее, один из уроков, преподнесенных нам новейшей историей, заключается в том, что когда в вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода", – отметил госсекретарь США.

Сейчас американцы пытаются выяснить, какова была реальная причина приглашения президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым иностранных войск в свою страну.

"У властей Казахстана есть все для того, чтобы самостоятельно разобраться с протестами. Поэтому неясно, почему им потребовалась помощь извне", – сказал Энтони Блинкен журналистам.

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