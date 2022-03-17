США предупредили Китай о последствиях помощи РФ

Байден предупредит Пекин о последствиях поддержки России/Фото: REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"

18 марта президент Соединенных Штатов Америки Джо Байденпланирует позвонить главе Китая Си Цзиньпину. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Байден предупредит Пекин о последствиях поддержки России в войне с Украиной.

Об этом сообщает CNN.

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Как отметил Энтони Блинкен, Китай должен использовать свое влияние на российского главу Владимира Путина для прекращения войны в Украине.

"Мы по-прежнему призываем все страны, особенно те, которые имеют прямое влияние на Россию, использовать любые имеющиеся у них рычаги, чтобы заставить Москву прекратить эту войну", — сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что выглядит так, что Китай движется в противоположном направлении, отказываясь осудить российскую агрессию и пытаясь занять нейтральную позицию.

"Мы обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность прямой помощи России военной техникой для использования в Украине. Завтра президент Байден поговорит с Си Цзиньпином и ясно даст понять, что Китай будет нести ответственность за любые действия, которые он совершит для поддержки российской агрессии", – подчеркнул Блинкен.

Ситуация в Украине 17 марта

Противник продолжает атаковать Украину. Врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции .

. Украинские военные сбили еще два самолета российских оккупантов . Были уничтожены штурмовик Су-25 ("Грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевской областью.

. Были уничтожены штурмовик Су-25 ("Грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевской областью. Российские оккупанты в войне против Украины могли использовать более точные авиационные боеприпасы , чем планировали. Однако враг начал прибегать к более старым и менее точным средствам поражения.

, чем планировали. Однако враг начал прибегать к более старым и менее точным средствам поражения. Напомним, 14 марта в Херсонской области местные жители перекрыли дорогу колонне российских оккупантов и потребовали от них убираться домой. В ответ военные РФ открыли огонь в воздух.

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