США попередили Китай про наслідки допомоги РФ

Байден попередить Пекін про наслідки підтримки Росії/Фото: REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"
18 березня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден планує зателефонувати главі Китаю Сі Цзіньпіну. Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що Байден попередить Пекін про наслідки підтримки Росії у війні з Україною.
Про це повідомляє CNN.
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Як зазначив Ентоні Блінкен, Китай повинен використати свій вплив на російського очільника Володимира Путіна для припинення війни в Україні.
"Ми, як і раніше, закликаємо всі країни, особливо ті, які мають прямий вплив на Росію, використовувати будь-які важелі, що є у них, щоб змусити Москву припинити цю війну", — сказав Блінкен.
Держсекретар додав, що виглядає так, ніби Китай рухається у протилежному напрямку, відмовляючись засудити російську агресію та намагаючись зайняти нейтральну позицію.
"Ми стурбовані тим, що Китай розглядає можливість прямої допомоги Росії військовою технікою для використання в Україні. Завтра президент Байден поговорить з Сі Цзіньпіном і чітко дасть зрозуміти, що Китай нестиме відповідальність за будь-які дії, які він здійснить для підтримки російської агресії", — наголосив Блінкен.
Ситуація в Україні 17 березня
- Противник продовжує атакувати Україну. Станом на 17 березня ворог повною мірою не досяг жодної стратегічної мети наступальної операції.
- Українські військові збили ще два літаки російських окупантів. Було знищено штурмовик Су-25 ("Грач") та винищувач Су-35 у небі над Київською областю.
- Російські окупанти у війні проти України могли застосувати більш точні авіаційні боєприпаси, ніж планували. Проте ворог почав вдаватися до старіших і менш точних засобів враження.
- Нагадаємо, 14 березня на Херсонщині місцеві жителі перекрили дорогу колоні російських окупантів і вимагали від них забиратися додому. У відповідь військові РФ відкрили вогонь у повітря.