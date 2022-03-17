США попередили Китай про наслідки допомоги РФ

Байден попередить Пекін про наслідки підтримки Росії/Фото: REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"

18 березня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден планує зателефонувати главі Китаю Сі Цзіньпіну. Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що Байден попередить Пекін про наслідки підтримки Росії у війні з Україною.

Про це повідомляє CNN.

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Як зазначив Ентоні Блінкен, Китай повинен використати свій вплив на російського очільника Володимира Путіна для припинення війни в Україні.

"Ми, як і раніше, закликаємо всі країни, особливо ті, які мають прямий вплив на Росію, використовувати будь-які важелі, що є у них, щоб змусити Москву припинити цю війну", — сказав Блінкен.

Держсекретар додав, що виглядає так, ніби Китай рухається у протилежному напрямку, відмовляючись засудити російську агресію та намагаючись зайняти нейтральну позицію.

"Ми стурбовані тим, що Китай розглядає можливість прямої допомоги Росії військовою технікою для використання в Україні. Завтра президент Байден поговорить з Сі Цзіньпіном і чітко дасть зрозуміти, що Китай нестиме відповідальність за будь-які дії, які він здійснить для підтримки російської агресії", — наголосив Блінкен.

Ситуація в Україні 17 березня

Противник продовжує атакувати Україну. Станом на 17 березня ворог повною мірою не досяг жодної стратегічної мети наступальної операції .

. Українські військові збили ще два літаки російських окупантів . Було знищено штурмовик Су-25 ("Грач") та винищувач Су-35 у небі над Київською областю.

. Було знищено штурмовик Су-25 ("Грач") та винищувач Су-35 у небі над Київською областю. Російські окупанти у війні проти України могли застосувати більш точні авіаційні боєприпаси , ніж планували. Проте ворог почав вдаватися до старіших і менш точних засобів враження.

, ніж планували. Проте ворог почав вдаватися до старіших і менш точних засобів враження. Нагадаємо, 14 березня на Херсонщині місцеві жителі перекрили дорогу колоні російських окупантів і вимагали від них забиратися додому. У відповідь військові РФ відкрили вогонь у повітря.

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