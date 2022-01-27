США удалось зацепить за живое россиян

Вячеслав Володин (в кругу) высказался о возможных санкциях против Владимира Путина. Коллаж "Сегодня"
Санкции против президента России Владимира Путина граждане страны расценили бы как враждебный шаг США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им президента России. Методы достижения этой цели нам хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки. Ничего нового", — написал Володин.
По его мнению, санкции против Путина хотят ввести за то, что он "не допустил развала страны, сделал Россию экономически независимой и суверенной, укрепил обороноспособность, заставил считаться с Россией". Также Володин считает, что режим Путина проводит политику в интересах граждан России.
Спикер Госдумы заявил, что "это не получится", и что действия США носят враждебный характер для России.
"В понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации", — заявил Володин.
Санкции против Путина и реакция Кремля
Президент США Джо Байден не исключил введения санкций в отношении президента России Владимира Путина, если тот примет решение о вторжении в Украину.
В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин санкций не боится.
"Они угрожают заморозить активы представителей российского руководства, банковские счета, недвижимость и так далее, но это, по всей видимости, связано с тем, что у них нет достаточных экспертных знаний... Дело в том, что это по нашему закону для представителей высшего руководства и чиновников давно запрещено открывать счета в иностранных банках", – сказал он.
По словам Пескова, Путин для получения зарплаты использует счет в банке "Россия", и там же хранятся его деньги.
Санкции против России
- Запад рассматривает санкции против России в случае, если она продолжит свою агрессию в отношении Украины.
- В частности, Германия может отключить Россию от платежной системы SWIFT.
- Кроме того, США также подготовили серьезный пакет санкций на случай военного вторжения в Украину.
- Белый дом рассматривает вариант эмбарго на оборонные технологии американского производства.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что введение санкций может вызвать разрыв отношений Москвы и Вашингтона. Он также выступает против того, что Запад связывает запуск "Северного потока – 2" с вопросами безопасности в Европе.