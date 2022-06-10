Стало ясно зачем Путин ходит в туалет со спецагентом (видео)

За Путиным ходит специальный человек с чемоданчиком / Коллаж "Сегодня"
Было давно известно, что президент России Владимир Путин страдает разными фобиями. Но, чтобы при поездке на Запад настолько всего бояться, что возить с собой специального человека для сбора экскрементов – такое было даже просто тяжело представить.
Однако сейчас в сети появилось видео, как во время саммита Нормандской четверки в Париже 9 декабря 2019 года президент России выходит из туалета с человеком, у которого в руках черный чемоданчик.
Что известно
Роль этого спецагента выяснили французский журналист Режис Жанте и расследователи российского "Проекта". Результат своего расследования они опубликовали во французском журнале Paris Match.
"Среди когорты, сопровождающей Владимира Путина за границей, есть человек, ответственный за сбор его естественных экскрементов и вывоз их в Москву. Все. Это оставшийся незамеченным ключ к тому, что его экскременты и моча содержат жизненно важную информацию... для будущего мира. Там могут быть остатки лекарств, которыми лечится Путин, но маскирует свои заболевания", – говорится в публикации.
В статье говорится, что деликатная миссия выполняется под контролем Федеральной службы охраны, отвечающей за безопасность российских чиновников. Агент должен положить экскременты Путина в предусмотренные для этого карманы, чтобы не оставить следов, и в специальном чемодане увезти все обратно в страну.
"Абсолютная секретность и сильное давление с целью заставить сотрудников посольства России не распространять эту информацию. Такая практика уже имела место во время визита Путина во Францию 29 мая 2017 года, в день, когда Эммануэль Макрон принял своего российского коллегу в Версале", – говорится в статье.
А на видео с саммита Нормандской четвёрки в Париже есть человек в очках с портфелем, который, предположительно и есть тем самым "сотрудник ФСО с чемоданом".
Здоровье диктатора
- Президент России Владимир Путин не будет проводить традиционную "прямую линию", которая ежегодно проходила в июне. Предполагается, что это связано с его плохим самочувствием и минимум три часа прямого эфира он просто не выдержит.
- Экстрасенс Роман Шептицкий недавно заявил, что президент России уже давно мог быть мертвым. Он фонит мертвой энергией и чувствуется как "кукла". У главы Кремля не осталось ничего человеческого.
- Американское издание Newsweek недавно писало, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака. Болезнь у него в запущенной стадии. Кроме того, в марте на российского лидера было совершено покушение.