Стало ясно зачем Путин ходит в туалет со спецагентом (видео)

За Путиным ходит специальный человек с чемоданчиком / Коллаж "Сегодня"

Было давно известно, что президент России Владимир Путин страдает разными фобиями. Но, чтобы при поездке на Запад настолько всего бояться, что возить с собой специального человека для сбора экскрементов – такое было даже просто тяжело представить.

Однако сейчас в сети появилось видео, как во время саммита Нормандской четверки в Париже 9 декабря 2019 года президент России выходит из туалета с человеком, у которого в руках черный чемоданчик.

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Что известно

Роль этого спецагента выяснили французский журналист Режис Жанте и расследователи российского "Проекта". Результат своего расследования они опубликовали во французском журнале Paris Match.

"Среди когорты, сопровождающей Владимира Путина за границей, есть человек, ответственный за сбор его естественных экскрементов и вывоз их в Москву. Все. Это оставшийся незамеченным ключ к тому, что его экскременты и моча содержат жизненно важную информацию... для будущего мира. Там могут быть остатки лекарств, которыми лечится Путин, но маскирует свои заболевания", – говорится в публикации.

В статье говорится, что деликатная миссия выполняется под контролем Федеральной службы охраны, отвечающей за безопасность российских чиновников. Агент должен положить экскременты Путина в предусмотренные для этого карманы, чтобы не оставить следов, и в специальном чемодане увезти все обратно в страну.

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"Абсолютная секретность и сильное давление с целью заставить сотрудников посольства России не распространять эту информацию. Такая практика уже имела место во время визита Путина во Францию ​​29 мая 2017 года, в день, когда Эммануэль Макрон принял своего российского коллегу в Версале", – говорится в статье.

А на видео с саммита Нормандской четвёрки в Париже есть человек в очках с портфелем, который, предположительно и есть тем самым "сотрудник ФСО с чемоданом".

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