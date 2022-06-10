Стало ясно навіщо Путін ходить до туалету зі спецагентом (відео)

За Путіним ходить спеціальна людина з валізкою / Колаж "Сьогодні"

Було давно відомо, що президент Росії Володимир Путін страждає різними фобіями . Але щоб при поїздці на Захід настільки всього боятися, що возити з собою спеціальну людину для збору екскрементів – таке було навіть важко уявити.

Проте зараз у мережі з'явилося відео, як під час саміту Нормандської четвірки в Парижі 9 грудня 2019 року президент Росії виходить із туалету з людиною, яка має в руках чорну валізку.

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Що відомо

Роль цього спецагента з'ясували французький журналіст Режис Жанте та розслідувачі російського "Проекту" . Результат свого розслідування вони опублікували у французькому журналі Paris Match.

"Серед когорти, що супроводжує Володимира Путіна за кордоном, є людина, відповідальна за збір його природних екскрементів і вивезення їх до Москви. Все. Це ключ, що залишився непоміченим, до того, що його екскременти і сеча містять життєво важливу інформацію... для майбутнього світу. Там можуть бути залишки ліків, якими лікується Путін, але маскує свої захворювання", – йдеться у публікації.

У статті йдеться про те, що делікатна місія виконується під контролем Федеральної служби охорони, яка відповідає за безпеку російських чиновників. Агент повинен покласти екскременти Путіна у передбачені для цього кишені, щоб не залишити слідів, та у спеціальній валізі відвезти все назад до країни.

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"Абсолютна секретність і сильний тиск з метою змусити співробітників посольства Росії не поширювати цю інформацію. Така практика вже мала місце під час візиту Путіна до Франції 29 травня 2017 року, в день, коли Еммануель Макрон прийняв свого російського колегу у Версалі", – йдеться у статті.

На відео з саміту Нормандської четвірки в Парижі є людина в окулярах з портфелем, який, імовірно, і є тим самим "співробітник ФСТ з валізою".

Здоров'я диктатора