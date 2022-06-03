Путін пройшов лікування від раку: хвороба в запущеній стадії

У розвідці вважають, що кінець російського президента близький

Путін серйозно хворіє/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін у квітні пройшов курс лікування від раку. Хвороба у нього запущена. Крім того, у березні на російського лідера було скоєно замах.

Про це пише Newsweek.

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За інформацією видання, яку воно отримало від американської розвідки, за весь час правління Путіна в Кремлі ніколи не було такої інтенсивної боротьби.

"Всі відчувають, що кінець близький", — вважає одне з джерел в розвідці.

Інші три джерела в розвідці — представник Управління директора національної розвідки США (ODNI), відставний старший офіцер ВПС і співробітник розвідуправління Пентагону (DIA) — попереджають, що ізоляція російського лідера ускладнює для американських спецслужб точну оцінку стану здоров'я президента РФ.

"Одне з кращих джерел нашої розвідінформації — контакти президента РФ з третіми особами — значною мірою вичерпався в результаті війни в Україні. У Путіна було мало зустрічей з іноземними лідерами. Це відсікає доступ до інформації, яку іноді можна отримати при особистих зустрічах", — зазначив співробітник DIA.

Ізоляція Путіна, таким чином, підвищила рівень спекуляцій.

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"Ми маємо пам'ятати про прийняття бажаного за дійсне. Ми засвоїли — або не засвоїли — цей урок на гіркому досвіді з Усамою бен Ладеном і Саддамом Хусейном", — застеріг відставний командир ВПС США.

У американській розвідці додали, що у Хусейна був серйозний психічний розлад, а бен Ладен вмирав від хвороби нирок.

"Путін як і раніше небезпечний, і якщо він дійсно помре, нас чекає хаос. Потрібно зосередитися на цьому. Будьте готові", — сказав чиновник з офісу директора національної розвідки.

Лавров прокоментував чутки про смертельну хворобу Путіна

Глава МЗС Росії Сергій Лавров не підтверджує інформацію, що президент РФ Володимир Путін має проблеми зі здоров'ям.

"Президент Володимир Путін щодня з'являється на публіці. Ви можете спостерігати його на екранах, читати і слухати його виступи. Не думаю, що осудні люди можуть побачити в цій людині ознаки якоїсь недуги або нездужання. Залишаю це на совісті тих, хто розпускає подібні чутки всупереч повсякденним можливостям переконатися в тому, хто і як виглядає", — сказав Лавров.

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