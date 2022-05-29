Колишній ФСБшник злив дані про хворобу Путіна і скільки йому лишилося

Господар Кремля дуже боїться виглядати слабким перед публікою

Путіну прогнозують скору смерть. Фото: колаж "Сьогодні"

Лікарі дали президенту Російської Федерації Володимиру Путіну максимум три роки життя.

Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mirror з посиланням на джерело у ФСБ.

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Що відомо про хвороби Путіна?

За словами офіцера російської спецслужби, у 69-річного господаря Кремля "важка форма швидко прогресуючого раку" і йому "залишилося не більше двох-трьох років". За інформацією джерела, Путін втрачає зір, страждає від головного болю та тремору кінцівок.

"Коли він виступає на телебаченні, йому потрібно, щоб на папері величезними літерами було записано все, що він збирається сказати. Вони такі великі, що на кожній сторінці міститься вся пара пропозицій", – йдеться у повідомленні. .

Як повідомляє Mirror, інформацію про смертельний діагноз глави кремлівського режиму було передано російським шпигуном колишньому агенту ФСБ Борису Карпічкову, який зараз живе у Великій Британії. У цьому повідомленні також було сказано, що, незважаючи на серйозні проблеми із зором, Путін "не хоче носити окуляри, бо це було б ознакою слабкості".

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"Раніше він був стриманий із підлеглими, але тепер у нього трапляються напади неконтрольованої люті. Він зовсім збожеволів і майже нікому не довіряє", – йдеться у повідомленні.

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