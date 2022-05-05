Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арешт Шарія ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини США

Фейгін: Путін ослаблений одразу кількома хворобами

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 травня, 17:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Водночас російський президент не випускає своїх двійників на публіку
Марк Фейгін заявив, що Володимир Путін ослаблений кількома хворобами.
Марк Фейгін заявив, що Володимир Путін ослаблений кількома хворобами. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путіна ослаблений відразу кількома хворобами. Однак не варто вважати, що зустрічі російського лідера за десятиметровим столом пов'язані з коронавірусом.

Таку думку висловив російський політичний та громадський діяч, юрист Марк Фейгін телеведучому Олегу Панюті в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

Реклама

Фейгін підтвердив, що у Путіна дійсно є двійники, та вони виконують виключно оперативну функцію.

"Це не секрет: вони їздять в машинах як відволікаючі фігури. Звичайна справа: на одній з машин з прапором рухається двійник, це співробітники ФСО", – розповів російский адвока.

Він додав, що ці двійники не обов’язково схожі на Путіна.

Водночас Фейгін не вірить, що російський президент використовує двійників для публічних заходів.

Реклама

"Випускати на публіку або навіть на відео двійника – це дичина. Я в це не надто вірю", – сказав адвокат.

На думку Фейгіна, справа в тому, що тут роль грає не тільки зовнішність, а й голос, манери, поведінка. Тож спеціаліст визначить, чи та це людина.

"Я себе до таких спеціалістів не відношу, бо це із області криміналістики. Навряд чи в Кремлі ризикують показувати двійника, інша справа, що вони манкують записами, адже ми не розуміємо, коли те чи інше відео було зроблено, за яких саме обставин".

Путін ослаблений кількома хворобами

За даними Фейгіна, особистий оператор Путіна днями звільнився через "постійні карантини".

Реклама

"І це правда. Подивіться, у всьому світі пандемія йде на спад. Маски не носять, карантинні обмеження пом’якшують. А Путін продовжує сидіти за десятиметровим столом. Думаю, в нього проблеми із імунітетом, до яких пандемія не має стосунку. Можливо, його імунітет ослаблений якоюсь сумою хвороб".

На думку російського юриста, дивно продовжувати карантин, коли коронавірус перетворився на сезонну хворобу.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 5 травня
1
Особовий склад 24 700
Особовий склад
2
Літаки 196
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1092
Танки
5
ББМ 2651
ББМ
6
Артилерія 499
Артилерія
7
Засоби ППО 83
Засоби ППО
8
РСЗВ 169
РСЗВ
9
БПЛА 321
БПЛА
10
Кораблі/катери 10
Кораблі/катери
11
Транспорт 1007
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Журналіст-воїн… Олександр Махов – воєнкор, який добровольцем пішов на фронт. Багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Був єдиним журналістом на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. В перерві між роботою на фронті відвідав Антарктиду… Загинув від обстрілів окупантів як воїн ЗСУ. Герої не вмирають!

Історія героя
Нескорені
Нільс Абрахамсон – громадянин Швеції, організатор волонтерської організації Ambulans Ukraina Donation. Продав свою вітрильну яхту, щоб купити автомобілі швидкої допомоги для України. За кермом однієї з них він сам приїхав у Тростянець – місто, поряд з яким точилися запеклі бої з окупантами (Сумська обл.). Це врятувало життя сотням українців.
Історія героя
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39014.53

Bitcoin Cash (BCH)

295.8

Binance Coin (BNB)

401.3

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum Classic (ETC)

31

Litecoin (LTC)

103.96

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
36,00
40,59
30,00
-
36,09
40,65
31,37
-
-
42,68
-
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
30,98
-
36,04
40,65
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,80 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Education Ua
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.8

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти