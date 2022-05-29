Лавров прокоментував чутки про смертельну хворобу Путіна

Про те, що російський президент хворий, говорять вже давно

Лавров розповів, чи хворіє Путін/Фото: колаж: "Сьогодні"

Голова МЗС Росії Сергій Лавров не підтверджує інформацію, що президент РФ Володимир Путін має проблеми зі здоров'ям.

Про це пишуть прокремлівський "ТАСС".

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"Президент Володимир Путін щодня з'являється на публіці. Ви можете спостерігати його на екранах, читати і слухати його виступи. Не думаю, що осудні люди можуть побачити в цій людині ознаки якоїсь недуги або нездужання. Залишаю це на совісті тих, хто розпускає подібні чутки всупереч повсякденним можливостям переконатися в тому, хто і як виглядає", — сказав Лавров.

Скільки залишилось Путіну?

Лікарі дали президенту Російської Федерації Володимиру Путіну максимум три роки життя. Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mirror з посиланням на джерело у ФСБ.

За словами офіцера російської спецслужби, у 69-річного господаря Кремля "важка форма швидко прогресуючого раку" і йому "залишилося не більше двох-трьох років". За інформацією джерела, Путін втрачає зір, страждає від головного болю та тремору кінцівок.

"Коли він виступає на телебаченні, йому потрібно, щоб на папері величезними літерами було записано все, що він збирається сказати. Вони такі великі, що на кожній сторінці міститься усього пара речень", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Mirror, інформацію про смертельний діагноз глави кремлівського режиму було передано російським шпигуном колишньому агенту ФСБ Борису Карпічкову, який зараз живе у Великій Британії. У цьому повідомленні також було сказано, що, попри серйозні проблеми із зором, Путін "не хоче носити окуляри, бо це було б ознакою слабкості".

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"Раніше він був стриманий з підлеглими, але тепер у нього трапляються напади неконтрольованої люті. Він зовсім збожеволів і майже нікому не довіряє", – йдеться у повідомленні.

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