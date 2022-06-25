Столтенберг рассказал, каких исторических решений ждать от саммита НАТО

"Не нам указывать украинцам, как далеко должны зайти их жертвы", - Столтенберг / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Саммит в Мадриде 29-30 июня станет "решающей" вехой в истории организации. В первую очередь потому, что он будет происходить на фоне войны в Европе, а все члены и союзники организации должны будут показать единство в решении этого кризиса. Во вторую – Альянс готов к глобальной трансформации.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Pais.

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"Мадридский саммит является решающим и преобразующим для НАТО. Это будет исторический саммит по многим причинам. Это будет историческое событие прежде всего потому, что 30 союзников встречаются в разгар крупнейшего кризиса безопасности в Европе со времен окончания Второй мировой войны. И совместное появление в Мадриде — мощный сигнал в эти непредсказуемые и опасные времена. Во-вторых, он будет историческим, потому что мы примем много важных решений. Будет принята новая стратегическая концепция, которая определяет будущее нашего альянса. Мы согласны на крупнейшую трансформацию нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны, с увеличением численности войск, готовностью к быстрому реагированию и большим количеством оборудования наготове. И мы договоримся о полном пакете помощи Украине", – сказал генеральный секретарь НАТО.

Украинский вопрос

Также он отметил, что эта война должна закончиться за столом переговоров, за которым Украина должна находиться с сильными позициями. А обеспечить эти позиции берутся страны-члены НАТО.

"Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров. Наша ответственность заключается в том, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться суверенной и независимой европейской нацией. И лучший способ сделать это — оказать мощную военную поддержку, экономическую поддержку и ввести жесткие санкции против России... И украинцы готовы заплатить очень высокую цену, пожертвовать собой ради этих ценностей. Не нам указывать им, как далеко должны зайти их жертвы", – сказал Столтенберг.

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