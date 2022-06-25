Столтенберг розповів, яких історичних рішень чекатиме від саміту НАТО

"Не нам вказувати українцям, як далеко мають зайти їхні жертви", - Столтенберг / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Саміт у Мадриді 29-30 червня стане "вирішальною" віхою в історії організації. Насамперед тому, що він відбуватиметься на тлі війни в Європі, а всі члени та союзники організації мають показати єдність у вирішенні цієї кризи. По-друге – Альянс готовий до глобальної трансформації.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю іспанській газеті El Pais.

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"Мадридський саміт є вирішальним та перетворюючим для НАТО. Це буде історичний саміт із багатьох причин. Це буде історична подія насамперед тому, що 30 союзників зустрічаються у розпал найбільшої безпекової кризи в Європі з часів закінчення Другої світової війни. І спільна поява в Мадриді — потужний сигнал у ці непередбачувані та небезпечні часи. По-друге, він буде історичним, тому що ми ухвалимо багато важливих рішень. Буде прийнято нову стратегічну концепцію, яка визначає майбутнє нашого альянсу. Ми згодні на найбільшу трансформацію нашої колективної оборони з часів закінчення холодної війни, зі збільшенням чисельності військ, готовністю до швидкого реагування та великою кількістю обладнання напоготові. І ми домовимося про повний пакет допомоги Україні" , – сказав генеральний секретар НАТО.

Українське питання

Також він зазначив, що ця війна має закінчитися за столом переговорів, за яким Україна має перебувати із сильними позиціями. А забезпечити ці позиції беруться країни-члени НАТО.

"Найімовірніше, ця війна закінчиться за столом переговорів. Наша відповідальність полягає в тому, щоб забезпечити максимально сильну позицію України та допомогти їй залишатися суверенною та незалежною європейською нацією. І найкращий спосіб зробити це — надати потужну військову підтримку, економічну підтримку та запровадити жорсткі санкції проти Росії... І українці готові заплатити дуже високу ціну, пожертвувати собою заради цих цінностей. Не нам вказувати їм, як далеко мають зайти їхні жертви", – сказав Столтенберг.

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Обстановка