Страна превратилась в тюрьму. Глава МИД Литвы призвал Лукашенко уйти

Протесты в Беларуси. Фото: REUTERS/OGI/ANI

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко сложить полномочия.

Об этом литовский министр заявил в Twitter.

"Белорусский диктатор Лукашенко не удовлетворен более чем 400 политзаключенными. Закрытие границ фактически означает, что вся страна становится одной большой тюрьмой для 10 миллионов граждан. Уходи – и оставь свой народ!" – написал Габриэлюс.

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Напомним, Генеральная прокуратура Литовской Республики, граждане которой летели рейсом Афины – Вильнюс компании Ryanair, принудительно прерванным 23 мая властями Беларуси, начала досудебное расследование инцидента с "захватом самолета".

Министерство иностранных дел Литвы рекомендует своим гражданам не посещать Беларусь.