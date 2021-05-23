Страшная болезнь атаковала Индию. "Черным грибком" заразились уже девять тысяч человек

По данным индийских властей, число заразившихся мукоромикозом оценивается в 8 848 человек

В Индии распространяется "черный грибок". Фото: REUTERS/AA

Вспышка "черного грибка" в Индии, которую вызвали препараты от COVID-19, набирает обороты. Количество инфицированных этой редкой грибковой болезнью мукоромикозом приближается к девяти тысячам.

Такие данные в Twitter обнародовал глава Министерства химической промышленности и производства удобрений Индии Садананда Говда.

Общее число заразившихся этой инфекцией в стране оценивается в 8 848 человек.

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Наиболее сильно пострадали следующие штаты:

Гуджарат;

Махараштра;

Андхра-Прадеш;

Раджастхан;

Карнатака.

Как сообщает телеканал News-18, штаты Гуджарат и Махараштра зафиксировали более двух тысяч инфицированных мукормикозом

Как известно, из-за "черного грибка" у людей образуются тромбы, возникает сильная боль в носу и горле, он поражает слизистую оболочку и даже может привести к слепоте и смерти.

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