Свои боги не помогают – в Индии появилась "богиня COVID" (видео)

На юге страны появился культ Коронадеви – индуисты молятся новому идолу полтора месяца для победы над эпидемией коронавируса

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На фоне непрекращающейся в Индии новой волны коронавирусной эпидемии в одном из городов появился храм, прихожане которого молятся и совершают подношения COVID-богине.

Об этом сообщает Al Jazeera.

"Коронавирусный" храм Коронадеви появился в городе Коимбатур, расположенном в южном штате Тамилнаду, где с начала распространения инфекции обнаружили 1,95 млн случаев COVID-19, а 21,8 тыс. из них оказались смертельными.

Храм был создан индуистским священником Каматчипури Адхинамом. В центре главного зала он установил полуметровый черный идол из камня, которому в течение 48 дней будут ежедневно молиться ради спасения людей от коронавируса.

Любопытно, что в Индии это случается уже не впервые – когда в XIX веке страна боролась с эпидемией чумы, в Коимбатуре появился Храм чумной Мариамман, которой молились, чтобы избежать болезни.

Напомним, что причиной новой волны эпидемии в Индии назвали распространение мутировавшего штамма коронавируса. Всемирная организация здравоохранения уже классифицировала его как "вариант, вызывающий беспокойство".

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Кроме того, индийцы столкнулись и с другой проблемой – эпидемией мукомиза, "черного грибка", из-за которого пациентам удаляют глаза.