Сын Лукашенко на выпускном устроил акцию в цветах Украины (фото)

Диктатор поздравил своего сына на фоне байка / Коллаж "Сегодня"
Неожиданный казус произошел в семье верного вассала международного преступника Владимира Путина из Беларуси. Во время выпускного бала сын самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко Николай оказался в ситуации, которую наблюдатели посчитали акцией в поддержку Украины.
Что известно
Портал государственного Общественного телевидения Беларуси сообщил, что 17-летний Николай Лукашенко стал выпускником средней школы. Поскольку Николай конечно же хорошо учился, он получил золотую медаль.
А потом была торжественная фотосессия, во время которой и произошла негласная поддержка воюющей с Россией Украины. Для исторического снимка Николай, который был одет в светло-синий костюм, встал рядом с девушкой, на которой было желтое платье.
"Детки устроили превентивный удар для Лукашенко. На прошлой неделе в Беларуси прошли выпускные балы. И главной их звездой стали младший сын белорусского президента Николай и его спутница — они пришли на выпускной в цветах украинского флага. Совпадение?", – написал на своем телеграм-канале по этому поводу советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Кстати, по информации российских оппозиционных журналистов, дальше Коленьку отправляют учиться в Москву – в Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова. Правда, там никто из сокурсников не будет знать, кто на самом деле этот студент – младший сын белорусского диктатора будет грызть гранит науки под чужим именем.
Обстановка
- Сам Лукашенко не был на чисто формальном выпускном своего сына. Он поздравил его, а также всех остальных школьников с выпускным видеороликом. Снялся диктатор для этого ролика на фоне своей администрации и байка, наверное, подарка своей кровинушке в честь окончания школы.
- В это время тысячи выпускников в Украине получили свои аттестаты без единственного в их жизни выпускного бала, а некоторые – возле разрушенных школ, которые были уничтожены ракетами, выпущенными с территории Беларуси.
- Не все выпускники в Украине пережили вторжение войск России в том числе со стороны Беларуси. По состоянию на 13 июня в результате нападения России на нашу страну погибли уже 287 детей.
- Сам Лукашенко тоже готовится к войне. Министерство обороны Беларуси заявило о начале учений по переходу с мирного на военное время. Откуда на этот раз они ожидают нападение, не сообщается.