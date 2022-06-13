Син Лукашенка на випускному влаштував акцію у кольорах України (фото)

Диктатор привітав свого сина біля байка / Колаж "Сьогодні"

Несподіваний казус стався у родині вірного васала міжнародного злочинця Володимира Путіна з Білорусі . Під час випускного балу син самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка Микола опинився у ситуації, яку спостерігачі вважають акцією на підтримку України.

Що відомо

Портал державного Громадського телебачення Білорусі повідомив, що 17-річний Миколай Лукашенко став випускником середньої школи. Оскільки Микола звичайно добре вчився, він отримав золоту медаль.

Реклама

А потім була урочиста фотосесія, під час якої і відбулася негласна підтримка України, яка воювала з Росією. Для історичного знімку Микола, який був одягнений у світло-синій костюм, став поруч із дівчиною, на якій була жовта сукня.

"Діти влаштували превентивний удар для Лукашенка. Минулого тижня у Білорусі пройшли випускні бали. І головною їхньою зіркою стали молодший син білоруського президента Микола та його супутниця — вони прийшли на випускний у кольорах українського прапора. Збіг? ", – написав на своєму телеграм-каналі з цього приводу радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Реклама

До речі, за інформацією російських опозиційних журналістів, далі Коленьку відправляють навчатися до Москви – до Московського державного університету імені М.В.Ломоносова. Щоправда, там ніхто з однокурсників не знатиме, хто насправді цей студент – молодший син білоруського диктатора гризтиме граніт науки під чужим ім'ям.

Обстановка