Путін просить за Лукашенка та щось намагається прогарантувати

У господаря Кремля винні всі, тільки не Росія

Путін втягнув Лукашенка у військову авантюру, тепер тонуть разом / Фото Reuters/ Колаж "Сьогодні"

Міжнародний злочинець Володимир Путін у розширеному інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Росія 24" відзначив 100 днів своєї безглуздої війни проти України . В основному він розповідав, що його так звана "спецоперація" не є причиною продовольчої кризи у світі. І щиро дивувався, чому на Білорусь накладають такі самі санкції як на Російську Федерацію.

Попросив за співучасника

"Найпростіше – це вивіз через територію Білорусі, найлегше і найдешевше. Тому що звідти одразу в порти Прибалтики, у Балтійське море і далі в будь-яку точку планети. Але для цього потрібно знімати санкції з Білорусі", – заявив Путін.

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Абсолютно серйозно він розповів російській аудиторії, а до цього голові Африканського союзу, президенту Сенегалу Маккі Саллому, що Росія ні до чого ні в справі про блокування українського зерна, ні в зростанні цін на продовольство.

" Ми зараз бачимо спроби перекласти відповідальність за те, що відбувається на світовому ринку продовольства, проблеми, що складаються на цьому ринку на Росію. Це спроба, як у нас у народі кажуть, перекласти із хворої голови на здорову ці проблеми ", – сказав Путін.

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За його словами, "ситуація несприятлива на світовому ринку продовольства почала складатися не вчора і навіть не з початку спеціальної військової операції Росії на Донбасі, в Україні". І взагалі, через санкції ситуація зі світовими добривами погіршуватиметься — ціни на продовольство будуть йти вгору.

А він – Путін – гарантує безпечний прохід суден з українською пшеницею без жодних умов.

" Жодних умов. Будь ласка, ми забезпечимо мирне провезення, ми гарантуємо безпеку підходів до цих портів, забезпечимо захід іноземних суден та їх рух", – сказав, навіть оком не моргнув Путін.

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