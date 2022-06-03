Путін просить за Лукашенка та щось намагається прогарантувати

Міжнародний злочинець Володимир Путін у розширеному інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Росія 24" відзначив 100 днів своєї безглуздої війни проти України . В основному він розповідав, що його так звана "спецоперація" не є причиною продовольчої кризи у світі. І щиро дивувався, чому на Білорусь накладають такі самі санкції як на Російську Федерацію.
Попросив за співучасника
"Найпростіше – це вивіз через територію Білорусі, найлегше і найдешевше. Тому що звідти одразу в порти Прибалтики, у Балтійське море і далі в будь-яку точку планети. Але для цього потрібно знімати санкції з Білорусі", – заявив Путін.
Абсолютно серйозно він розповів російській аудиторії, а до цього голові Африканського союзу, президенту Сенегалу Маккі Саллому, що Росія ні до чого ні в справі про блокування українського зерна, ні в зростанні цін на продовольство.
" Ми зараз бачимо спроби перекласти відповідальність за те, що відбувається на світовому ринку продовольства, проблеми, що складаються на цьому ринку на Росію. Це спроба, як у нас у народі кажуть, перекласти із хворої голови на здорову ці проблеми ", – сказав Путін.
За його словами, "ситуація несприятлива на світовому ринку продовольства почала складатися не вчора і навіть не з початку спеціальної військової операції Росії на Донбасі, в Україні". І взагалі, через санкції ситуація зі світовими добривами погіршуватиметься — ціни на продовольство будуть йти вгору.
А він – Путін – гарантує безпечний прохід суден з українською пшеницею без жодних умов.
" Жодних умов. Будь ласка, ми забезпечимо мирне провезення, ми гарантуємо безпеку підходів до цих портів, забезпечимо захід іноземних суден та їх рух", – сказав, навіть оком не моргнув Путін.
Обстановка
- Власне, час, де Путіну світові лідери вірили на слово, закінчився 24 лютого 2022 року. Він підвів не лише свою країну, але й таких серйозних світових гравців, як лідера Китаю.
- Пропагандистка російського МЗС Марія Захарова теж дала свої гарантії щодо постачання зерна. За її словами, Росія готова постачати зерно "усім нужденним країнам", але цьому перешкоджають санкції Заходу.
- Туреччина також запропонувала варіант порятунку світу від голоду через російську блокаду.