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Путін просить за Лукашенка та щось намагається прогарантувати

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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3 червня, 22:28
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У господаря Кремля винні всі, тільки не Росія
Путін втягнув Лукашенка у військову авантюру, тепер тонуть разом / Фото Reuters/ Колаж "Сьогодні"
Путін втягнув Лукашенка у військову авантюру, тепер тонуть разом / Фото Reuters/ Колаж "Сьогодні"

Міжнародний злочинець Володимир Путін у розширеному інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Росія 24" відзначив 100 днів своєї безглуздої війни проти України . В основному він розповідав, що його так звана "спецоперація" не є причиною продовольчої кризи у світі. І щиро дивувався, чому на Білорусь накладають такі самі санкції як на Російську Федерацію.

Попросив за співучасника

"Найпростіше – це вивіз через територію Білорусі, найлегше і найдешевше. Тому що звідти одразу в порти Прибалтики, у Балтійське море і далі в будь-яку точку планети. Але для цього потрібно знімати санкції з Білорусі", – заявив Путін.

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Абсолютно серйозно він розповів російській аудиторії, а до цього голові Африканського союзу, президенту Сенегалу Маккі Саллому, що Росія ні до чого ні в справі про блокування українського зерна, ні в зростанні цін на продовольство.

" Ми зараз бачимо спроби перекласти відповідальність за те, що відбувається на світовому ринку продовольства, проблеми, що складаються на цьому ринку на Росію. Це спроба, як у нас у народі кажуть, перекласти із хворої голови на здорову ці проблеми ", – сказав Путін.

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За його словами, "ситуація несприятлива на світовому ринку продовольства почала складатися не вчора і навіть не з початку спеціальної військової операції Росії на Донбасі, в Україні". І взагалі, через санкції ситуація зі світовими добривами погіршуватиметься — ціни на продовольство будуть йти вгору.

А він – Путін – гарантує безпечний прохід суден з українською пшеницею без жодних умов.

" Жодних умов. Будь ласка, ми забезпечимо мирне провезення, ми гарантуємо безпеку підходів до цих портів, забезпечимо захід іноземних суден та їх рух", – сказав, навіть оком не моргнув Путін.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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