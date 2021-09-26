"Талибан" готовит нападение на Таджикистан и отправил тысячи смертников – СМИ

Талибы разобрались с Афганистаном и нашли себе новую жертву? Коллаж "Сегодня"

Террористическая группировка "Талибан", которая захватила Афганистан, теперь может напасть на соседний Таджикистан, который не признал террористов легитимной афганской властью. Уже якобы даже на границу отправлены смертники для атак.

Об этом пишет таджикская редакция Радио Свобода.

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Отмечается, что талибы перебрасывают в провинцию Тахор свой спецназ – она находится на границе с Таджикистаном.

Накануне представитель "Талибана" Забихулла Муджахид опубликовал фотографии военных машин и людей в военной форме, написав, что "десятки тысяч бойцов спецназа "Армии Мансури Исламского Эмирата" были дислоцированы в Тахоре, чтобы устранить потенциальные угрозы безопасности и другие вызовы". Армия "Мансури Исламского Эмирата" в основном состоит из террористов-смертников.

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Один из представителей таджикских погранвойск анонимно рассказал, что сообщения о "тысячах военнослужащих" вызывает тревогу, но они внимательно следят за тем, что происходит по другую сторону границы.

"Насколько нам известно, тысячи не прибыли, но если даже десять человек соберутся вместе, мы воспримем это как угрозу и будем начеку. Наши пограничники не поддаются страху и лживым сообщениям, и будут действовать в соответствии с реальностью", – сказал пограничник.

Еще ранее таджикские власти заявляли, что они получили информацию о том, что некоторые подконтрольные талибам бандформирования, состоящие из таджиков и кавказцев, готовы к вторжению в Таджикистан.

Почему талибы могут напасть на Таджикистан?

Таджикистан – один из немногих соседей Афганистана, который открыто заявил, что не признает правительство "Талибана". Президент Таджикистана Эмомали Рахмон неоднократно критиковал талибов за их действия и игнорирование прав таджиков в Афганистане.

Власти Таджикистана также не скрывают своей поддержки Фронта сопротивления, единственной силы, которая противостоит талибам в провинции Панджшер. Поэтому некоторые эксперты связывают действия талибов на таджикской границе с позицией Таджикистана.

Протяженность границы Таджикистана с Афганистаном составляет более 1400 километров, и в последнее время Таджикистан проводит совместные военные учения с Россией и другими членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вдоль линии таджикско-афганской границы, используя их для усиления пограничного контроля.

Как мы писали ранее, журналист Дмитрий Гордон отмечал, что талибы могут пойти на Россию и другие соседние страны, которые ранее входили в СССР.