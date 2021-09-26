"Талібан" готує напад на Таджикистан і відправив тисячі смертників – ЗМІ

Таліби розібралися з Афганістаном і знайшли собі нову жертву? Колаж "Сьогодні"

Терористичне угрупування "Талібан", яке захопило Афганістан, тепер може напасти на сусідній Таджикистан, який не визнав терористів легітимною афганської владою. Вже нібито навіть на кордон відправлені смертники для атак.

Про це пише таджицька редакція Радіо Свобода.

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Зазначається, що таліби перекидають в провінцію Тахор свій спецназ – вона знаходиться на кордоні з Таджикистаном.

Напередодні представник "Талібану" Забіхула Муджахід опублікував фотографії військових машин і людей у військовій формі, написавши, що "десятки тисяч бійців спецназу "Армії Мансурі Ісламського Емірату" були дислоковані в Тахор, щоб усунути потенційні загрози національній безпеці та інші виклики". Армія "Мансурі Ісламського Емірату" в основному складається з терористів-смертників.

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Один з представників таджицьких прикордонних військ анонімно розповів, що повідомлення про "тисячі військовослужбовців" викликає тривогу, але вони уважно стежать за тим, що відбувається по інший бік кордону.

"Наскільки нам відомо, тисячі не прибули, але якщо навіть десять людей зберуться разом, ми сприймемо це як загрозу і будемо напоготові. Наші прикордонники не піддаються страху і брехливим повідомленням, і будуть діяти відповідно до реальності", – сказав прикордонник.

Ще раніше таджицька влада заявляла, що вона отримала інформацію про те, що деякі підконтрольні талібам бандформування, що складаються з таджиків і кавказців, готові до вторгнення в Таджикистан.

Чому таліби можуть напасти на Таджикистан?

Таджикистан – один з небагатьох сусідів Афганістану, який відкрито заявив, що не визнає уряд "Талібану". Президент Таджикистану Емомалі Рахмон неодноразово критикував талібів за їх дії та ігнорування прав таджиків в Афганістані.

Влада Таджикистану також не приховує своєї підтримки Фронту спротиву, єдиної сили, яка протистоїть талібам в провінції Панджшер. Тому деякі експерти пов'язують дії талібів на таджицькому кордоні з позицією Таджикистану.

Протяжність кордону Таджикистану з Афганістаном становить понад 1400 кілометрів, і останнім часом Таджикистан проводить спільні військові навчання з Росією та іншими членами Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) уздовж лінії таджицько-афганського кордону, використовуючи їх для посилення прикордонного контролю.

Як ми писали раніше, журналіст Дмитро Гордон зазначав, що таліби можуть піти на Росію та інші сусідні країни, які раніше входили в СРСР.