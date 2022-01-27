Танки едут к границе Украины: Беларусь начала переброску техники (видео)

Белорусские военные едут к границе с Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня
На железнодорожном вокзале в Гомеле замечено много военной техники без опознавательных знаков. Об этом пишет Telegram-канал Мировые новости.
Город, откуда перебрасывают технику, находится в сорока километрах от украинской границы.
Лукашенко предупреждал
24 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что стянет на границу с Украиной целый контингент белорусской армии. Такие действия он обосновал тем, что нужно защитить южную границу из-за того, что Украина якобы начала перебрасывать войска.
Также он напомнил, что Беларусь и Россия в феврале проведут совместные военные учения "Союзная решимость – 2022" возле границ Украины и Евросоюза. На фоне этого заявления российские военные уже начали прибывать в Беларусь в рамках проверки сил реагирования.
В ходе учений будут отработаны вопросы перегруппировки на большие расстояния для оперативного создания группировок войск (сил), а также выполнения под руководством командующих объединениями ряда учебно-боевых задач по:
- прикрытию государственной границы на суше и в воздушном пространстве;
- ведению борьбы с силами специальных операций и незаконными вооруженными формированиями;
- обороне и удержанию занимаемых рубежей.
В то же время народный депутат от "Евросолидарности" рассказал, как Украина готовится к защите от нападения России с севера и опубликовал видео. Также он отметил, что на границе с Беларусью тревожно, потому что Россия туда перебросила и "Искандеры", и "Ураганы".
Военные учения у границ с Украиной
- Россия также перебросила в Беларусь истребители Су-35С, которые проведут полеты на максимальную дальность. Экипажи отработают посадку на местные аэродромы и совместную с белорусскими специалистами подготовку к полетам.
- Посольство России в США недавно отреагировало на заявления США о планах Кремля вторгнуться на территорию Украины со стороны Беларуси. Там заявили, что якобы "не собираются ни на кого нападать".