Террорист Гиркин предсказал, через сколько шагов наступит конец России

Из Путина вышел никудышный рыбак, он сам попался как щука / Коллаж "Сегодня"

Российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков уверен, что Россия уже захватила наживку, брошенную Западом, и теперь осталось недолго ждать, когда она будет уничтожена.

Об этом бывший так называемый "министр обороны" незаконного формирования "ДНР" заявил в очередном своей видеооткровении.

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"Шаг за шагом, осторожно прощупывая территорию, противник продвигается вперед в деле уничтожения остатков России и Российской Федерации. Как в прошлом рыбак, я бы сравнил это с подведением щуки к саку. Пойманной. Щука поймана, захватила наживку, ее тянут удочкой к саку. Очень важно подвести ее, чтобы она не сорвалась. Не перекусила леску, не оборвала ее, не ушла на глубину. Поэтому ее тянут медленно и осторожно, чуть приспуская и снова натягивая. Ближе и ближе. Вот что сейчас делает Запад в связи с войной в Украине. При этом в какие-то моменты чуть ослабляется леска и рыба воображает, что еще чуть и она выбралась. Нет. Она все ближе и ближе к своему концу. На кукан и на сковородку. Это касается как Российской Федерации, так и ее руководства", – заявил Гиркин.

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