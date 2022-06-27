Терорист Гіркін передбачив, через скільки кроків настане кінець Росії

З Путіна вийшов нікчемний рибалка, він сам попався як щука / Колаж "Сьогодні"

Російський терорист Ігор Гіркін-Стрілков упевнений, що Росія вже захопила наживку, кинуту Заходом, і тепер залишилося недовго чекати, коли її буде знищено.

Про це колишній так званий "міністр оборони" незаконного формування "ДНР" заявив у черговому своєму відеоодкровенні.

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"Крок за кроком, обережно промацуючи територію, противник просувається вперед у справі знищення залишків Росії та Російської Федерації. Як у минулому рибалка, я порівняв би це з підведенням щуки до саку. Спійманої. Щука спіймана, захопила наживку, її тягнуть вудкою до саку. Дуже важливо підвести її, щоб вона не зірвалася. Чи не перекусила волосінь, не обірвала її, не пішла на глибину. Тому її тягнуть повільно та обережно, трохи приспускаючи і знову натягуючи. Ближче і ближче. Ось що зараз робить Захід через війну в Україні. При цьому, в якісь моменти трохи послаблюється волосінь і риба уявляє, що ще трохи вибралася. Ні. Вона все ближче і ближче до кінця. На кукан та на сковорідку. Це стосується як Російської Федерації так і її керівництва", – заявив Гіркін.

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