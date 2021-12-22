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Гіркіна чекає найвища міра? Що світить бойовикам за збитий MH17

22 грудня, 13:59
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У справі про автокатастрофу проходять четверо обвинувачених
До довічного ув'язнення вимагають засудити Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка
До довічного ув'язнення вимагають засудити Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка / Фото: Колаж: Сьогодні

Для всіх обвинувачених у справі про катастрофу MH17 Нідерландська прокуратура вимагає довічне ув'язнення. Про це в Twitter написала журналістки De Telegraaf Саськія Беллеман.

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Прокурор Манон Ріддербекс зазначила, що катастрофа MH17 – один із найтяжчих злочинів.

"Факти настільки серйозні, а наслідки настільки великі, що з точки зору відплати доречне тільки максимальне покарання. Дії обвинувачених не тільки позбавили життя 298 людина, вони залишили глибокі шрами в душах живих – родичів загиблих і жителів населених пунктів, поблизу яких сталася аварія М1 , – сказав представник прокуратури Нідерландів.

Виходячи з цього, прокуратура вимагає довічного ув'язнення для всіх чотирьох обвинувачених.

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Слідство вважає, що ніхто з обвинувачених особисто не брав участь у пуску ракети "Боїнгу". У причетності до аварії літака звинувачуються:

  • Ігор Гіркін (Стрєлков), громадянин Росії, "міністр оборони самопроголошеної т.з "ДНР", відставний офіцер ФСБ.
  • Сергій Дубинський, громадянин Росії, старший офіцер ГРУ армії Росії у відставці.
  • Олег Пулатов, громадянин Росії, підполковник запасу ВДВ армії Росії.
  • Леонід Харченко, громадянин України, командир розвідпідрозділу ГРУ самопроголошеної т.з "ДНР".

Водночас, прокурор зазначила, що швидше за все Росія навряд чи видасть своїх громадян Гіркіна, Дубинського та Пулатова, а місцезнаходження українця Леоніда Харченка залишається невідомим.

"Але будь-кого, хто сьогодні здається невловимим, завтра можуть заарештувати", – вважає звинувачення.

Прокуратура також вимагає, щоб суд ухвалив рішення про негайне ув'язнення обвинувачених.

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Катастрофа MH17

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