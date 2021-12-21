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Катастрофа MH17: у суді точно встановили, чим було збито літак на Донбасі

Наталія Магдик Наталія Магдик
21 грудня, 15:16
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У Гаазі продовжують зачитувати обвинувальний акт у справі про збитий малайзійський літак
Не було знайдено жодних слідів, що вказували на те, що було використано іншу зброю
Не було знайдено жодних слідів, що вказували на те, що було використано іншу зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

Слідство у справі аварії літака Boeing рейсу MH17 над Донбасом дійшло висновку, що повітряне судно було збите зенітно-ракетним комплексом "Бук". Про це повідомила прокурор Манон Ріддербекс, пише у Twitter журналістка De Telegraaf Саскія Беллеман.

"Не було знайдено жодних слідів, що вказували б на те, що було використано іншу зброю. Слідство дійшло висновку, що 17 липня 2014 року рейс MH17 був збитий ракетою "Бук", яку було запущено з боку Первомайського", – зачитала прокурор обвинувальний акт.

Вона зазначила, на те, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", вказують характер пошкоджень повітряного судна, експертиза фрагментів і вражаючих елементів, а також перехоплені телефонні розмови обвинувачених.

Передісторія

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