Слідство у справі аварії літака Boeing рейсу MH17 над Донбасом дійшло висновку, що повітряне судно було збите зенітно-ракетним комплексом "Бук". Про це повідомила прокурор Манон Ріддербекс, пише у Twitter журналістка De Telegraaf Саскія Беллеман.
"Не було знайдено жодних слідів, що вказували б на те, що було використано іншу зброю. Слідство дійшло висновку, що 17 липня 2014 року рейс MH17 був збитий ракетою "Бук", яку було запущено з боку Первомайського", – зачитала прокурор обвинувальний акт.
Вона зазначила, на те, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", вказують характер пошкоджень повітряного судна, експертиза фрагментів і вражаючих елементів, а також перехоплені телефонні розмови обвинувачених.
Передісторія
- 17 липня 2014 року в небі над Донбасом було збито літак Boeing 777 малайзійських авіаліній рейсу МН17, внаслідок чого загинуло 298 людей. Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий російським ЗРК "Бук".
- Прокурори та слідчі встановили підозрюваних у причетності до збивання "Боїнга" і у 2019 році Україна передала кримінальні провадження колегам з Нідерландів.
- Спільна слідча група (JIT), яка розслідує справу про катастрофу MH17, звернулася по допомогу у наданні важливої інформації до військових, що проживають у російському місті Курську.
- Влітку слідство щодо MH17 відхилило показання росіян про причетність ЗСУ до пуску ракети, якою був збитий літак.
- Представниця прокуратури Нідерландів на слуханнях у справі MH17 заявила, що перед крахом малайзійського Boeing-777 на Донбасі у 2014 році в районі трагедії не було українських військових літаків.