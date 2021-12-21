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Катастрофа MH17: в суде точно установили, чем был сбит самолет на Донбассе

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
21 декабря, 15:16
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В Гааге продолжают зачитывать обвинительный акт по делу о сбитом малайзийском самолете
Не было найдено никаких следов, указывающих на то, что было использовано другое оружие
Не было найдено никаких следов, указывающих на то, что было использовано другое оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

Следствие по делу крушения самолета Boeing рейса MH17 над Донбассом пришло к выводу, что воздушное судно было сбито зенитно-ракетным комплексом "Бук". Об этом сообщила прокурор Манон Риддербекс, пишет в Twitter журналистка De Telegraaf Саския Беллеман.

"Не было найдено никаких следов, указывающих на то, что было использовано другое оружие. Следствие пришло к выводу, что 17 июля 2014 года рейс MH17 был сбит ракетой "Бук", которая была запущена со стороны Первомайского", – зачитала прокурор обвинительный акт.

Она отметила, на то, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", указывают характер повреждений воздушного судна, экспертиза фрагментов и поражающих элементов, а также перехваченные телефонные разговоры обвиняемых.

Предыстория

  • 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит самолет Boeing 777 малайзийских авиалиний рейса МН17, в результате чего погибли 298 человек. Международная следственная группа установила, что самолет был сбит российским ЗРК "Бук".
  • Прокуроры и следователи установили подозреваемых в причастности к сбиванию "Боинга" и в 2019 году Украина передала уголовные производства коллегам из Нидерландов.
  • Совместная следственная группа (JIT), расследующая дело о катастрофе MH17, обратилась за помощью в предоставлении важной информации к военным, проживающим в российском городе Курске.
  • Летом следствие по MH17 отклонило показания россиян о причастности ВСУ к пуску ракеты, которой был сбит самолет.
  • Представительница прокуратуры Нидерландов на слушаниях по делу MH17 заявила, что перед крушением малайзийского Boeing-777 на Донбассе в 2014 году в районе трагедии не было украинских военных самолетов.

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