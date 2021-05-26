Только сильная позиция: Кулеба и конгрессмен США обсудили остановку "Северного потока – 2"

По мнению конгрессмена, Украина должна иметь возможность донести свою позицию во время саммита НАТО во взаимоприемлемом для сторон формате

Кулеба прокомментировал отмену санкций против "Северного потока - 2"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с конгрессменом США Брайаном Фитцпатриком обсудил противодействие российской агрессии и строительству газопровода "Северный поток – 2". Также говорили о подготовке к саммиту глав государств-членов НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Кулеба поблагодарил Фитцпатрика за решительную позицию и усилия по укреплению энергетической безопасности путем полного санкционирования строительства "Северного потока – 2".

"Только сильная позиция американской стороны может остановить достройку "Северного потока – 2", – подчеркнул министр.

Также обсуждалась актуальная безопасность в зоне российско-украинского вооруженного конфликта и угрозы в регионе Черного и Азовского морей, вызванные милитаризацией Крымского полуострова со стороны Российской Федерации.

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Что касается предстоящего саммита НАТО, то, по мнению конгрессмена, Украина должна иметь возможность донести свою позицию во время него во взаимоприемлемом для сторон формате.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что в противостоянии с российским газопроводом "Северный поток – 2" Киев будет бороться за свои интересы до конца.

Напомним, что Госдепартамент направил в Конгресс обоснование о снятии санкций против Nord Stream 2 AG (компании – оператора трубопровода "Северный поток – 2").