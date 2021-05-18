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Байден намерен отказаться от санкций против "Северного потока – 2" – СМИ

18 мая, 21:09

Денис Беспалов Денис Беспалов

Новая американская администрация не хочет ссориться с Германией из-за трубопровода

Байден решил отказаться от санкций против "Северного потока – 2". Коллаж "Сегодня"

Байден решил отказаться от санкций против "Северного потока – 2". Коллаж "Сегодня"

Администрация американского президента Джо Байдена намерена отказаться от санкций против Nord Stream AG (оператор "Северного потока – 2").

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Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на два источника.

Как отмечается, в Вашингтоне решили, что единственный способ остановить проект, который готов уже на 95%, – ввести санкции против немецких получателей газа, а пойти на разрыв с Германией по такому поводу Байден не готов.

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что наращивание военного присутствия РФ на рубежах Украины и "Северный поток – 2" несут угрозу безопасности Европы.

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Напомним до недавнего времени писали, что Соединенные Штаты по-прежнему решительно выступают против строительства газопровода "Северный поток – 2" в Европе.

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