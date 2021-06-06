Дональд Трамп назвал Ким Чен Ына особенным

Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Бывший президент США Дональд Трамп назвал президента Северной Кореи Ким Чен Ына особенным.
Об этом он сказал на съезде республиканцев в Северной Каролине.
"Началось немного жестко, но мы отлично поладили (с Ким Чен Ыном. – Ред.), он понравился мне, я понравился ему", - заявил Трамп.
Он добавил, что нынешний президент США Джо Байден якобы не нравится северокорейскому лидеру, поэтому ему не с кем разговаривать.
"Он (Ким Чен Ын. - Ред.) парень другого типа, требуется парень другого типа, чтобы говорить с ним, но мы поладили", - сказал Трамп.
Напомним, Трамп заявил, что президент России Владимир Путин откровенно насмехается над американским президентом Джо Байденом.
Кроме того, ранее экс-советник Байдена рассказал, что не так было в действиях Трампа по Северной Корее.
О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":
Новости на эту же тему: