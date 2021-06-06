Дональд Трамп назвал Ким Чен Ына особенным

Экс-президент отметил, что ладит с северокорейским лидером и что к этому человеку нужен особый подход

Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Бывший президент США Дональд Трамп назвал президента Северной Кореи Ким Чен Ына особенным.

Об этом он сказал на съезде республиканцев в Северной Каролине.

"Началось немного жестко, но мы отлично поладили (с Ким Чен Ыном. – Ред.), он понравился мне, я понравился ему", - заявил Трамп.

Он добавил, что нынешний президент США Джо Байден якобы не нравится северокорейскому лидеру, поэтому ему не с кем разговаривать.

"Он (Ким Чен Ын. - Ред.) парень другого типа, требуется парень другого типа, чтобы говорить с ним, но мы поладили", - сказал Трамп.

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Напомним, Трамп заявил, что президент России Владимир Путин откровенно насмехается над американским президентом Джо Байденом.

Кроме того, ранее экс-советник Байдена рассказал, что не так было в действиях Трампа по Северной Корее.

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