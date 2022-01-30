Трамп назвал причину, почему Путин сейчас терроризирует Украину

Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в некомпетентности / Фото: Коллаж: Сегодня

Кризис в Украине начался из-за некомпетентности нынешнего президента США Джо Байдена. Об этом заявил 45-й американский лидер Дональд Трамп, пишет РБК.

По его словам, при его президентстве эскалация между Россией и Украиной была бы невозможна.

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"То, что происходит с Россией и Украиной, никогда бы не произошло при администрации Трампа. Не было бы даже такой возможности", – сказал он.

Он обвинил нынешнее руководство Америки в том, что вместо того, чтобы заботиться о безопасности своих границ от мигрантов, они защищают чужие границы.

"Американские власти должны в первую очередь защитить границы не Украины, а Соединенных Штатов — от мигрантов, "которым не должно быть разрешено" попадать в страну", – сказал он.

Трамп отметил, что во время своего президентства он требовал от союзников страны по НАТО "платить свою долю" за защиту своих границ, но нынешний президент и другие страны решили, что можно этого не делать. По его мнению, это стало одной из причин кризиса в Украине.

"Я давал понять, что если Европа беспокоится о своих границах, она должна будет платить. После прихода к власти Байдена другие государства решили, что теперь им не нужно "платить по счетам, делать свою работу и рисковать жизнями": вместо них это могут делать "тупые американцы". Одна из причин, почему мы видим эту опасную ситуацию в Украине: как только Байден стал президентом, другие страны решили, что наступили старые добрые времена, когда можно было пользоваться Соединенными Штатами", — считает Трамп.

Также Трамп обвинил своего преемника в некомпетентности, которая, по его мнению, может привести к третьей мировой войне.

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Украина раскусила хитрый план США и РФ

Источники в США и Украине, а также Politico со ссылкой на Puck и NatSec Daily сообщили, что Украину беспокоит, что ее используют в отношениях между Соединенными Штатами Америки и Россией.

"Источники сообщили CNN, что между Зеленским и официальными лицами администрации Байдена нарастает напряженность на фоне разногласий по поводу того, как интерпретировать и публично освещать оценки американской разведки, в которых говорится, что Россия может готовить крупномасштабное нападение на Украину", – отмечает издание.

Также стало известно, что некоторые официальные лица говорят, что правительство Украины встречает поддержку США без "особой благодарности".

Кроме того, в США отмечали, что могут рассмотреть введение персональных экономических санкций против президента России Владимира Путина, если будет вторжение РФ в Украину, но армию отправлять не будут.

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Боеготовность войск США

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США повысили боеготовность войск внутри страны и за рубежом.

При этом в Пентагоне заявили, что США готовы отправить в Европу 8,5 тыс. военных, однако решение пока не принято. Также Кирби сказал, что США "ищут мирный путь решения ситуации".