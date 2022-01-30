Трамп назвав причину, чому Путін зараз тероризує Україну

Дональд Трамп звинуватив Джо Байдена у некомпетентності / Фото: Колаж: Сьогодні

Криза в Україні почалася через некомпетентність нинішнього президента США Джо Байдена. Про це заявив 45-й американський лідер Дональд Трамп, пише РБК.

За його словами, за його президентства ескалація між Росією та Україною була б неможлива.

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"Те, що відбувається з Росією та Україною, ніколи б не сталося за адміністрації Трампа. Не було б навіть такої можливості", – сказав він.

Він звинуватив нинішнє керівництво Америки у тому, що замість того, щоб дбати про безпеку своїх кордонів від мігрантів, вони захищають чужі кордони.

"Американська влада має насамперед захистити кордони не України, а Сполучених Штатів – від мігрантів, "яким не повинно бути дозволено" потрапляти в країну", – сказав він.

Трамп зазначив, що під час свого президентства він вимагав від союзників країни по НАТО "платити свою частку" за захист своїх кордонів, але нинішній президент та інші країни вирішили, що цього можна не робити. На його думку, це стало однією із причин кризи в Україні.

"Я давав зрозуміти, що якщо Європа турбується про свої межі, вона повинна буде платити. Після приходу до влади Байдена інші держави вирішили, що тепер їм не потрібно "платити за рахунками, робити свою роботу та ризикувати життям": натомість це можуть робити "тупі американці". Одна з причин, чому ми бачимо цю небезпечну ситуацію в Україні: як тільки Байден став президентом, інші країни вирішили, що настали старі добрі часи, коли можна було користуватися Сполученими Штатами", – вважає Трамп.

Також Трамп звинуватив свого наступника у некомпетентності, яка, на його думку, може призвести до третьої світової війни.

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Україна розкусила хитрий план США та РФ

Джерела в США та Україні, а також Politico з посиланням на Puck та NatSec Daily повідомили, що Україну непокоїть, що її використовують у відносинах між Сполученими Штатами Америки та Росією.

"Джерела повідомили CNN, що між Зеленським та офіційними особами адміністрації Байдена наростає напруженість на тлі розбіжностей з приводу того, як інтерпретувати та публічно висвітлювати оцінки американської розвідки, в яких ідеться, що Росія може готувати великомасштабний напад на Україну", – зазначає видання.

Також стало відомо, що деякі офіційні особи кажуть, що уряд України зустрічає підтримку США без "особливої подяки".

Крім того, у США наголошували, що можуть розглянути запровадження персональних економічних санкцій проти президента Росії Володимира Путіна, якщо буде вторгнення РФ до України, але армію відправляти не будуть.

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Боєздатність військ США

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США підвищили боєздатність військ усередині країни та за кордоном.

При цьому в Пентагоні заявили, що США готові відправити до Європи 8,5 тис. військових, проте рішення поки що не ухвалене. Також Кірбі сказав, що США "шукають мирного шляху вирішення ситуації".