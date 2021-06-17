Трамп после встречи Байдена с Путиным: "Хороший день для России"

Американский экс-президент остался недоволен женевским саммитом США – РФ, поскольку Россия получила все, а Америка осталась ни с чем

Трамп скептически оценил достижения Байдена на саммите с Путиным. Фото: коллаж "Сегодня"

США ничего не получили от встречи президента Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве 16 июня, утверждает американский экс-президент Дональд Трамп.

Об этом он сказал в эфире Fox News.

"Мы предоставили России высокую трибуну. И не получили ничего стоящего. Думаю, это был хороший день для России. Но не думаю, что мы что-то от этого получили", – считает Трамп.

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Он уверен, что "по-настоящему хорошо ладил" с Путиным, но в то же время наиболее жестко вел себя в отношении России среди всех своим предшественников, введя множество санкций и, в частности, "остановив газопровод "Северный поток – 2".

При этом Трамп подчеркнул – он был бы рад отменить все меры, как только Россия "взяла бы себя в руки". Благодаря этому отношения между двумя странами могли бы стать "потрясающими и взаимовыгодными".

Напомним, сайт "Сегодня" вел онлайн-марафон встречи президентов США и РФ в Швейцарии, которая стала главным международным политическим событием первого полугодия-2021. Мы собрали все главные события, заявления Байдена и Путина и комментарии экспертов.