Трамп потребовал от Китая "репарации" в 10 трлн долларов за пандемию COVID-19

Трамп в очередной раз назвал коронавирус "китайским вирусом", из-за которого страдает весь мир

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Joe Skipper

За ущерб от пандемии коронавируса Китай должен выплатить США и другим странам мира по меньшей мере 10 триллионов долларов, считает экс-президент США Дональд Трамп.

Об этом он заявил во время своего выступления, передает Insider.

"Мы требуем репараций от Коммунистической партии Китая. Мы должны единогласно заявить, что Китай должен заплатить", – сказал бывший президент США.

Он призвал страны, которые должны деньги Китаю, списать свои долги в качестве "первоначального взноса".

По его словам, США должны установить 100-процентные тарифы на китайские товары, которые провозят в Штаты.

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Напомним, Трамп назвал президента Северной Кореи Ким Чен Ына особенным.

Также он заявил, что президент России Владимир Путин откровенно насмехается над американским президентом Джо Байденом.

Кроме того, ранее экс-советник Байдена рассказал, что не так было в действиях Трампа относительно Северной Кореи.

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