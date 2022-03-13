Трамп рассказал о неизбежности Третьей мировой войны

У Трампа - новая предвыборная кампания, поэтому говорить можно все / Коллаж "Сегодня"
Бывший президент США Дональд Трамп делает резкие заявления относительно войны в Украине, начатой Российской Федерацией 24 февраля.
В частности, его слова передает The Guardian.
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По мнению американского политика, война в Украине может перерасти в Третью мировую, что всячески пытается избежать нынешний глава Белого дома Джозеф Байден и именно поэтому не помогает Украине получить у Польши истребители, а также отказывается закрывать воздушное пространство над нашей страной.
Россия не собирается останавливаться в достижении своих целей из-за того, что среди нынешней американской администрации никто не может поговорить с ней, в частности, с президентом Владимиром Путиным, считает Трамп.
"США должны дать понять Путину, что у него есть только два выбора — немедленно начать мирные переговоры или встретиться с молниеносными последствиями, в том числе ликвидацией зависимости от российских энергоносителей", – заявил американский политик.
Позиция США
- На самом деле с президентом России практически ежедневно разговаривают мировые лидеры, но он не собирается к ним прислушиваться. По данным газеты Bild, 12 марта более четырех часов вел беседу с Путиным канцлер ФРГ Олаф Шольц. Но прекращение военных действий так и не произошло.
- При этом все чаще мы слышим разговоры, что международный преступник Путин не остановится на одной Украине. Например, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24" поведал, что следующая в очереди на нападение – Литва.
- Байден днем ранее завил, что всяческими способами пытается избежать Третьей мировой войны, но защищать интересы стран-членов НАТО все же будет.