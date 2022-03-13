Трамп розповів про неминучість Третьої світової війни

У Трампа - нова передвиборча кампанія, тому можна говорити все / Колаж "Сьогодні"

Колишній президент США Дональд Трамп робить різкі заяви щодо війни в Україні, розпочатої Російською Федерацією 24 лютого.

Зокрема, його слова передає The Guardian.

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Заява

На думку американського політика, війна в Україні може перерости у Третю світову, що намагається уникнути нинішній глава Білого дому Джозеф Байден і саме тому не допомагає Україні отримати у Польщі винищувачі, а також відмовляється закривати повітряний простір над нашою країною.

Росія не збирається зупинятися в досягненні своєї мети через те, що серед нинішньої американської адміністрації ніхто не може поговорити з нею, зокрема, з президентом Володимиром Путіним, вважає Трамп.

"США повинні дати зрозуміти Путіну, що він має тільки два вибори — негайно розпочати мирні переговори або зустрітися з блискавичними наслідками, у тому числі ліквідацією залежності від російських енергоносіїв", – заявив американський політик.

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Позиція США