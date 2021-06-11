Трамп создал в Белом доме свою "Игру престолов" – у Байдена удивили сравнением

Отношения в бывшей администрации США сравнили с войной за Железный трон. Фото: коллаж "Сегодня"
При бывшем президенте США Дональде Трампе обстановка в Белом доме напоминала роман "Игра престолов", поэтому в администрации чаще происходили "сливы" конфиденциальной информации.
Об этом, как сообщает The Hill, заявила пресс-секретарь нынешней администрации Джен Псаки.
"Сейчас драмы наподобие "Игра престолов" намного меньше в сравнении с предыдущими четырьмя годами", – сказала спикер Белого дома, имея в виду распри между членами команды Трампа.
Псаки объясняет это тем, что многие нынешние сотрудники Белого дома давно работают с Байденом, что привело к появлению совсем другой атмосферы в Западном крыле.
"Культура этого Белого дома во многом заключается в том, чтобы работать, засучив рукава, заниматься своим делом и быть частью команды", – сказал Псаки.
Напомним, что за неделю до встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным Дональд Трамп пожелал своему преемнику "не заснуть на встрече".
Также мы писали, что Трамп заинтересовался предположением стать спикером Палаты представителей США — нижней палаты американского Конгресса.
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