Трампу – 75: самые яркие выступления "танцующего" президента (видео)

Он стал единственным в истории главой государства, которого дважды подвергли процедуре импичмента, — впрочем, обе попытки закончились ничем

Сегодня Трампу исполняется 75 лет. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, 14 июня, 45-му президенту США Дональду Трампу исполняется 75 лет. Американский миллиардер, бизнесмен и телеведущий стал одним из самых неоднозначных лидеров в новейшей политической истории.

В 2016 году он одержал победу на президентских выборах, обойдя демократа Хиллари Клинтон, и пообещал сделать "Америку снова великой". За время на посту главы государства он вывел США из многих международных соглашений, которые считал невыгодными, и развязал торговую войну с Китаем.

Он также стал единственным в истории президентом, которого дважды подвергли процедуре импичмента, — впрочем, обе попытки закончились ничем.

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А еще Трамп запомнился как самый танцующий президент мира. "Сегодня" предлагают вспомнить самые яркие выступления политика.

Напомним, ранее социальные сети Facebook и Instagram заблокировали страницы Дональда Трампа на два года – до января 2023-го. За это время будет дана оценка, уменьшится ли риск для общественной безопасности после разблокировки его аккаунтов.