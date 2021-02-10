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Сенат США признал конституционным процесс по импичменту Трампу

10 февраля, 00:26

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Слушания продолжатся в среду

Большинство членов Сената Соединенных Штатов проголосовали за признание процесса импичмента бывшего президента Дональда Трампа соответствующим конституции, несмотря на призывы некоторых республиканцев прекратить процесс.

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Об этом сообщает CNN.

Решение было принято простым большинством голосов – 56 сенаторов проголосовали за и 44 против.

Далее лидерам Палаты представителей и команде защиты Трампа будет предоставлено 16 часов в течение двух дней для представления своих аргументов.

Первыми выступят представители Палаты представителей, выступающие за импичмент.

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Слушания возобновятся в среду, 10 февраля, в полдень по местному времени.

Напомним, во вторник, 9 февраля, начался второй процесс импичмента бывшего президента Дональда Трампа.

Днем ранее лидер большинства Сената Соединенных Штатов Чак Шумер объявил о достигнутом соглашении, которое устанавливает структуру предстоящего импичмента Дональда Трампа, что гарантирует справедливость разбирательства.

13 января демократы в Палате представителей проголосовали за импичмент Трампа после штурма Капитолия 6 января, обвинив его в подстрекательстве к этому.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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