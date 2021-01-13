Трампу объявлен импичмент

Нижняя палата Конгресса США – Палата представителей 231 голосом приняла решение об импичменте президента Дональда Трампа.

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Для импичмента главы государства необходимо было простое большинство из общего числа в 433 представителей с правом голоса, и они у демократов нашлись – за резолюцию проголосовал 231 конгрессмен (221 демократ и 10 республиканцев. Против импичмента – 197 голосов.

Отстранение Трампа от должности станет первым таким случаем в истории Соединенных Штатов, при том, что американским президентам и ранее грозила процедура импичмента.

Тем не менее теперь за резолюцию должен еще проголосовать Сенат, но лидер его республиканского большинства Митч Макконнелл не намерен собирать сенаторов для рассмотрения импичмента президенту Дональду Трампу до инаугурации Джо Байдена 20 января. Так что окончательное решение по импичменту президента еще под вопросом.

Напомним, законодатели поддержали проведение двухчасовых дебатов. За это время демократы, которые поддерживали импичмент, и республиканцы, которые выступают против, пытались убедить друг друга в собственной правоте.

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Сайт "Сегодня" сообщал, что подготовленная членами Демократической партии США резолюция об импичменте президента Дональда Трампа получит поддержку как минимум 218 членов Палаты представителей, и это только среди демократов.

Кроме того, сообщалось, что более 20 конгрессменов-республиканцев хотят поддержать импичмент Трампа.

Однако все упирается в нежелание лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла собирать сенаторов, у которых сейчас каникулы, для рассмотрения импичмента Трампу, по крайней мере до инаугурации Джо Байдена 20 января.

Видео: Сегодня

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