Трампу оголошено імпічмент

Нижня палата Конгресу США – Палата представників 231 голосом ухвалила рішення про імпічмент президента Дональда Трампа.

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Для імпічменту глави держави необхідна була проста більшість із загального числа в 433 представників із правом голосу, і вони у демократів знайшлися – за резолюцію проголосував 221 демократ і 10 республіканців. Проти імпічменту – 197 конгресменів.

Відсторонення Трампа від посади стане першим таким випадком у історії Сполучених Штатів, при тому що американським президентам і раніше загрожувала процедура імпічменту.

Проте тепер за резолюцію повинен ще проголосувати Сенат, але лідер його республіканської більшості Мітч Макконнелл не має наміру збирати сенаторів для розгляду імпічменту президента Дональда Трампа до інавгурації Джо Байдена 20 січня. Так що остаточне рішення щодо імпічменту президента ще під питанням.

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Нагадаємо, законодавці підтримали проведення двогодинних дебатів. За цей час демократи, які підтримували імпічмент, і республіканці, які виступають проти, намагалися переконати друг одного у власній правоті.

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Сайт "Сегодня" повідомляв, що підготовлена членами Демократичної партії США резолюція про імпічмент президента Дональда Трампа отримає підтримку як мінімум 218 членів Палати представниківтільки серед демократів.

Крім того, повідомлялося, що понад 20 конгресменів-республіканців хочуть підтримати імпічмент Трампа.

Відео: Сьогодні

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