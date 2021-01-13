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Імпічмент Трампу відкладається: лідер республіканців відмовився зібрати Сенат

13 січня, 20:35

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Мітч Макконнелл не має наміру скликати сенаторів до інавгурації Байдена

Лідер республіканців у Сенаті Сполучених Штатів Мітч Макконнелл не має наміру збирати сенаторів, у яких зараз канікули, для розгляду імпічменту президента Дональда Трампа, принаймні до інавгурації Джо Байдена 20 січня.

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Про це повідомили його представники, передає Washington Post.

У Макконнелла заявили, що він не має наміру збирати Сенат ні в п'ятницю, 15 січня, ні "взагалі до 19 січня", тобто до інавгурації Байдена.

Отже, процес імпічменту Дональда Трампа, найімовірніше, не відбудеться доти, доки Байден складе присягу 20 січня, що може відстрочити або сповільнити висунення кандидатур в уряд новим президентом.

Інформацію видання підтвердив у Twitter і представник сенатора Макконнелла Даг Андрес.

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"Можу підтвердити", – написав він, розмістивши посилання на матеріал Washington Post.

Нагадаємо, в Палаті представників Конгресу США відбулося процедурне голосування по резолюції, яка стосується імпічменту чинного президента Дональда Трампа.

Потім законодавці розпочали двогодинні дебати, після яких відбудеться підсумкове голосування, за результатами якого Палата представників може ухвалити резолюцію про імпічмент Дональда Трампа.

Після чого її повинні передати для розгляду і голосування до Сенату.

Всі подробиці в спецтемі Імпічмент Трампа

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США імпічмент Сенат сенатор республіканці імпічмент Трампа
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