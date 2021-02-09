Сенат США приступил к рассмотрению второго импичмента Трампу

В Сенате Соединенных Штатов во вторник, 9 февраля, начался второй процесс импичмента бывшего президента Дональда Трампа.

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Об этом сообщает CNN.

Вскоре сенаторы должны будут утвердить правила проведения судебного процесса, согласованные ранее лидерами Конгресса.

Трамп – единственный президент США, которого дважды попал под процедуру импичмента, кроме того, впервые в истории страны импичмент собираются объявить президенту, который уже покинул пост.

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Это также всего лишь четвертый процесс по делу об импичменте в истории США.

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Напомним, днем ранее лидер большинства Сената Соединенных Штатов Чак Шумер объявил о достигнутом соглашении, которое устанавливает структуру предстоящего импичмента Дональда Трампа, что гарантирует справедливость разбирательства.

13 января демократы в Палате представителей проголосовали за импичмент Трампа после штурма Капитолия 6 января, обвинив его в подстрекательстве к этому.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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