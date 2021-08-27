Третья катастрофа за месяц: в России разбился бомбардировщик Су-24

Разбившийся бомбардировщик Су-24 летел на ремонт / Коллаж "Сегодня"
Сегодня днем недалеко от Перми (Российская Федерация) разбился очередной российский военный самолет. На это раз крушение потерпел бомбардировщик Су-24.
Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа России.
"27 августа при перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта потерпел аварию в 95 км западнее города Пермь самолет Су-24. По докладу с места летчики катапультировались", – говорится в заявлении пресс-службы.
На поиски был направлен вертолет поисково-спасательной службы. Пилотов нашли и госпитализировали.
Пресс-служба российской армии заверяет, что полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в лесистой местности, а значит на земле никаких разрушений нет.
Согласно первым сообщениям, Су-24 под Пермью выполнял тренировочный полет. По предварительным данным, воздушное судно потерпело крушение из-за отказа техники.
Череда крушений
Это не первое сообщение о падении российской военной воздушной техники.
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