Третья катастрофа за месяц: в России разбился бомбардировщик Су-24

Разбившийся бомбардировщик Су-24 летел на ремонт / Коллаж "Сегодня"

Сегодня днем недалеко от Перми (Российская Федерация) разбился очередной российский военный самолет. На это раз крушение потерпел бомбардировщик Су-24.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа России.

"27 августа при перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта потерпел аварию в 95 км западнее города Пермь самолет Су-24. По докладу с места летчики катапультировались", – говорится в заявлении пресс-службы.

На поиски был направлен вертолет поисково-спасательной службы. Пилотов нашли и госпитализировали.

Пресс-служба российской армии заверяет, что полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в лесистой местности, а значит на земле никаких разрушений нет.

На месте крушения бомбардировщика

Согласно первым сообщениям, Су-24 под Пермью выполнял тренировочный полет. По предварительным данным, воздушное судно потерпело крушение из-за отказа техники.

Череда крушений

Это не первое сообщение о падении российской военной воздушной техники.

19 августа в Астраханской области во время выполнения планового полета разбился истребитель МиГ-29, пилот погиб.

17 августа в Подмосковье разбился военно-транспортный самолет Ил-112В. Авария произошла в Кубинке во время тренировочного полета. Экипаж – командир, летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев – погиб.

Украинские эксперты считают, что главная проблема российских самолетов – двигатели. Ранее Кремль покупал нашего производства. После 2014 года, по понятным причинам, любое сотрудничество Украины с РФ прекратилось. С тех пор они пытаются сделать свой двигатель. Но не очень удачно.