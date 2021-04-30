Трупы на улицах, их нечем сжигать. Что творится в охваченной коронавирусом Индии?

Родственники умерших выстраиваются в очереди у крематориев, но древесины на всех не хватает. Не хватает и вакцин, и кислорода в больницах

Индия продолжает попытки сдержать вторую волну коронавируса – пока что безуспешно. В стране третий день подряд фиксируют мировые антирекорды заболеваемости и больше 3 тысяч умерших от последствий COVID-19.

"Сегодя" разбирались в последних событиях в этой стране и как ее власти реагируют на происходящее.

Рекорд за рекордом

Как сообщает Times of India, 30 апреля обнаружили 386 452 новых случаев коронавируса – это более чем за 7 тыс. больше, чем днем ранее. Таким образом, совокупное количество пациентов с COVID-19 в стране превысило отметку в 18,76 млн человек. Это второй после США показатель в мире.

Показатели смертности вызывают ужас – 29 апреля от коронавируса умерли еще 3498 человек. Это второй по величине показатель (больше было только накануне – 3654 погибших). За все время пандемии в Индии умерли 208 330 человек.

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Трупы лежат на улицах

Индийские крематории работают круглосуточно, но все равно не справляются с нагрузкой.

"До пандемии мы кремировали от восьми до десяти человек в день. Сейчас мы кремируем 100-120 ежедневно", – цитирует CNN директора одного из делийских крематориев Джитендер Сингх Шунти.

В связи с этим в крематориях образовались очереди, а тела умерших складируют прямо на улицах.

Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Ни вакцин, ни кислорода

Во многих больницах страны попросту отказываются принимать новых пациентов с COVID-19 – для них нет кислорода.

Кроме того, по данным Глобального центра по инновациям в области здравоохранения при университете Дюка, Индия входит в десятку мировых покупателей вакцины – на сегодняшний день правительство закупило уже 205,5 млн доз препарата.

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Но даже несмотря на это и на огромные мощности по производству вакцины, которые расположены в стране, страна столкнулась с нехваткой вакцин. На сегодняшний день вакцинированы только 152,25 млн из 1,3-миллиардного населения Индии.

Из-за нехватки вакцин в гигантском Мумбаи вакцинация не идет уже 3 для.

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Также в стране возник дефицит древесины – в Нью-Дели родственников умерших просят приходить со своим горючим для погребального костра. Власти районов просят главного министра Дели (главу столичной территории) и лесничества наладить поставки древесины.

Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

С миру по нитке

Многие страны уже выразили готовность помочь Индии справиться с эпидемией.

Например, США собираются поделиться вакцинами (20 млн доз AstraZeneca), а также передать 1100 баллонов кислорода, 1700 кислородных концентраторов, установки генерации кислорода, 15 млн медицинских масок, экспресс-тесты на COVID-19 и противовирусный препарат ремдесивир.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что ЕС "объединит ресурсы для оперативного реагирования на просьбы Индии о предоставлении помощи". Еврокомиссар Янез Ленарчич подтвердил, что Европа выделит кислород и медикаменты.

Несмотря на сложные отношения Индии с Китаем, председатель КНР Си Цзиньпин уже направил индийскому премьеру Нарендре Моди, телеграмму с предложением помочь в борьбе с вирусом

"Это наша ответственность"

В правящей Народной партии ("Бхаратия Джаната", BJP), членом которой является Моди, уже признали свою ответственность за ситуацию в стране.

"Мы у власти, мы – правительство Индии, поэтому, конечно, ответственность, в первую очередь, лежит на нас. Это наша ответственность, и мы стараемся изо всех сил", – сказал CNN представитель политсилы Нарендра Танеджи.

Нарендра Моди вакцинировался 8 апреля / Фото: Reuters

В то же время, он утверждает, что нынешний кризис предвидеть было невозможно.

"Очевидно, что-то пошло не так, очевидно, мы пострадали от "цунами" ... В большинстве случаев 80-90% причин могут иметь внешних характер. Мы не знаем. Мы не хотим винить кого-нибудь. Сейчас мы сосредоточены на том, как мы можем спасти жизни", – говорит Танеджи.

Напомним, что ранее в ВОЗ назвали три причины коллапса в Индии.