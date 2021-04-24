Трюдо с супругой привились от коронавируса (видео)

Они выбрали для вакцинации препарат компании AstraZeneca

В пятницу, 23 апреля, премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе со своей супругой Софи Грегуар-Трюдо сделали прививки от коронавируса. Для вакцинации они выбрали препарат производства компании AstraZeneca.

Об этом канадский премьер написал в Twitter.

"Сегодня настала наша очередь привиться, что мы с Софи и сделали", – написал Трюдо.

Уточним, что премьер Канады и его супруга получили первую из двух необходимых дозу вакцины. Прививки им сделали в аптеке.

Ранее мы сообщали, что канцлер Германии Ангела Меркель сделала прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca. Она стала едва ли не последней среди европейских лидеров, которые подтвердили, что вакцинировались от COVID-19. Ее обогнали премьер-министры Великобритании, Франции, Сербии и многих других стран.