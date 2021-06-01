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Турция снова изменила правила въезда для украинцев

1 июня, 14:52

Виталий Семченко

Теперь туристам потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус

Турция снова изменила правила въезда для туристов / Фото: Unsplash

Турция снова изменила правила въезда для туристов. Теперь украинцам потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Об этом сообщает Аvianews.

С 1 июня при въезде в страну нужно иметь один из следующих документов:

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От этих обязательств освобождаются пассажиры, которые следуют через Турцию транзитом. Предварительно правила будут действовать до 30 июня включительно.

Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня украинцам разрешен въезд в Болгарию, но при выполнении нескольких условий.

Кроме того, с 1 июня Грузия открывает сухопутные границы для туристов, теперь можно посетить страну на авто или поездом.

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