"Ты кто такой?" Российский депутат начал угрожать Шольцу

Заявление Шольца взбесило Журавлева / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский депутат Алексей Журавлев на одном из пропагандистских российских ток-шоу вышел из себя и начал угрожать канцлеру Германии Олафу Шольцу. Причиной стало заявление Шольца о том, что Запад не примет условия РФ. Традиционно, как водится у россиян, Журавлев сразу выложил как аргумент ядерное оружие.

"Он о чем заявляет: мы не можем принять правила, которые диктует нам Российская Федерация. Ты кто есть, ублюдок? А мы можем ваши правила принять, да? Не, не угадал, не угадал. Если ты не можешь принять эти правила, то мы тебя заставим их принять. Вот об этом речь идет, и надо Шольцу знать точно, что ребята, если вы нас заставите реально применять ядерное оружие, то реально у нас другого выхода не будет", — заявил он.

Двойные стандарты пропагандистов

Ранее кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян на одном из российских ток-шоу заявила, что Украина "насиловала" Донбасс все годы своей независимости, и призвала "отпустить" его в Россию.

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"Они не хотят быть с вами. Понимаете, изнасилование к добру не приводит. Брак, построенный на изнасиловании, вряд ли может быть счастливым. Вот когда вы перестанете их бомбить и отпустите их. Отпустите их, что вы их мучаете, вы не смогли уговорить. Ваши ухаживания 30 летние не привели к тому, что вас полюбили, потому что так не ухаживают", — заявила она.

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