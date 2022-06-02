"Ти хто такий?" Російський депутат почав погрожувати Шольцу

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Російський депутат Олексій Журавльов на одному з пропагандистських російських ток-шоу вийшов із себе і почав погрожувати канцлерові Німеччини Олафу Шольцу. Причиною стала заява Шольца про те, що Захід не прийме умов РФ. Традиційно, як водиться у росіян, Журавльов одразу виклав як аргумент ядерну зброю.

"Він про що заявляє: ми не можемо прийняти правила, які диктує нам Російська Федерація. Ти хто є, виродок? А ми можемо ваші правила прийняти, так? Ні, не вгадав, не вгадав. Якщо ти не можеш прийняти ці правила, то ми тебе змусимо їх прийняти. Ось про це йдеться, і треба Шольцу знати точно, що хлопці, якщо ви нас змусите реально застосувати ядерну зброю, реально в нас іншого виходу не буде", — заявив він.

Подвійні стандарти пропагандистів

Раніше кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян на одному з російських ток-шоу заявила, що Україна "насилувала" Донбас усі роки своєї незалежності, і закликала "відпустити" його до Росії.

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"Вони не хочуть бути з вами. Розумієте, зґвалтування до добра не приводить. Шлюб, побудований на зґвалтуванні, навряд чи може бути щасливим. Ось коли ви перестанете їх бомбити та відпустите їх. Відпустіть їх, що ви мучите, ви не змогли умовити. Ваші залицяння 30-річні не привели до того, щоб вас полюбили, бо так не залицяються", — заявила вона.

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